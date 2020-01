Vieni da Me: puntata del 24 gennaio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 24 gennaio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Siamo arrivati a venerdì, e oggi ci sarà l’ultimo appuntamento della settimana con il programma Vieni da Me. La puntata di oggi, sempre dalle 14 su Rai Uno, sarà condotta al solito da Caterina Balivo. Seguiamo insieme la trasmissione e leggiamo le anticipazioni sugli ospiti che ci saranno oggi

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Beppe Bergomi e Anna Mazzamauro

Nell’ultima puntata di Vieni da Me c’è stato nuovamente un ospite proveniente dal mondo del calcio: si tratta dello “zio” Beppe Bergomi, ex calciatore e ora commentatore televisivo per Sky, che ha raccontato la sua carriera e la sua famiglia a Caterina Balivo.

In seguito, spazio ad una grande attrice del cinema italiano come Anna Mazzamauro, volto amatissimo e noto per essere stata la signorina Silvani nei film di Fantozzi.