Vieni da Me: puntata del 26 febbraio 2020. Ospiti di Caterina Balivo

Anche per questa giornata ci sarà un nuovo appuntamento con Vieni da Me. Ospiti, opinionisti, tanta carne a cuocere per Caterina Balivo dalle 14 su Rai 1.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me un interessante intervista a Paola Iezzi, la cantante che si è esibita per anni con la sorella nel duo Paola e Chiara, che ha raccontato proprio il rapporto fra le due e la sua storia con Paolo Santambrogio.

Paola ha rivelato che fra le due sorelle si è risolto ogni dissapore. “Siamo sorelle, siamo amiche, facciamo lavori diversi: lei ama recitare ed è molto brava. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera da attrice, non è facile per le persone capire che uno ha anche voglia di fare altre cose, ma sta insistendo sulla sua strada. Ci sentiamo, ci diamo dei consigli”.

Sul paragone con Benji & Fede, la cantante Paola Iezzi ha puntualizzato: “Noi siamo durate 17 anni, mettiamo le cose in chiaro fin da subito”.