Vieni da Me: puntata del 28 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Anche oggi torna la trasmissione Vieni da Me. Per l’ultima puntata della settimana, tante interviste e temi da affrontare con la bravissima Caterina Balivo dalle ore 14, al solito su Rai 1.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me ospite la cantante, modella e ballerina Gessica Notaro, che ha raccontato la vicenda che l’ha vista suo malgrado protagonista, per quanto riguarda l’aggressione con l’acido subita nel 2017 dal suo ex compagno Jorge Tavares.

Spazio anche per le belle notizie: Gessica ha mostrato fiera l’anello regalatole dal nuovo fidanzato, Allen Esposito Linares. “Quindi vi sposate?” ha chiesto la Balivo, ma la showgirl ha spiegato che c’è tempo per questo grande passo e per il momento non ci pensa.

Gessica Notaro ha poi ringraziato la macchina del Festival di Sanremo 2020 per averle consentito di esibirsi con la canzone che parla della sua storia, scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta.