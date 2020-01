Vieni da Me: puntata del 28 gennaio 2020. Ospiti di Caterina Balivo in diretta

Anche oggi non mancherà il rendez vous televisivo con Caterina Balivo e il suo programma Vieni da Me. Con inizio fissato alle 14, subito interviste e giochi telefonici per i telespettatori a casa. Ovviamente, sintonizzati su Rai Uno.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Raz Degan

Nella puntata di ieri di Vieni da Me è stato ospite e protagonista di una lunga intervista il conduttore Daniele Bossari, che si è raccontato senza risparmiarsi fra la carriera e le vicende personali. Fresco di pubblicazione di un libro, in cui racconta la sua depressione, il conduttore ha esternato tutto il suo amore per la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella Bossari.

In seguito l’ormai consueto spazio all’eliminazione da Il Cantante Mascherato: questa volta è toccato al Pavone, maschera sotto la quale si celava Emanuela Aureli. Tanti complimenti per il suo talento e qualche ombra, come un velo di tristezza per non essere ancora riuscita a fare un grande balzo in carriera.

Il primo ospite della puntata odierna è il modello e personaggio televisivo Raz Degan.