Vieni da Me: puntata del 30 gennaio 2020. Gli ospiti di Caterina Balivo in diretta

Anche oggi potremo avere Caterina Balivo a tenerci compagnia con la trasmissione Vieni da Me. Dalle ore 14, su Rai Uno, tutte le interviste a tantissimi personaggi e gli immancabili giochi a premi per i telespettatori.

Nella puntata di ieri di Vieni da Me uno degli ospiti maggiormente seguiti è stata l’attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha ripercorso la sua lunga carriera parlando anche della sua vita privata.

A far chiacchierare è stata la sua dichiarazione su Nathalie Caldonazzo, che in precedenza aveva detto, di lei, che non era sua amica. “Non so perché ha rilasciato quelle dichiarazioni – ha affermato la Cucinotta -. Ci sono delle cose che capitano nella vita e non sono chiarite. Però io le voglio molto bene, per me è una donna straordinaria.”

“Magari è in un momento particolare della sua vita – ha aggiunto l’attrice – e queste cose le sono uscite così. Ma io non do peso a questo, perché tra noi c’è stata, e spero ci sarà in futuro, un’amicizia molto bella. Io la stimo molto e per me è una donna e un’artista fantastica”.