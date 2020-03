Vieni da Me: puntata del 4 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Anche in questa giornata non mancherà agli appassionati la consueta puntata di Vieni da Me, con le ormai famose interviste e giochi a premi condotti da Caterina Balivo. Al solito, l’appuntamento è per le 14 su Raiuno.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me il primo ospite, direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, è stato il cantante Michele Zarrillo che ha raccontato tanto della sua vita e della sua carriera.

Il cantante ha raccontato della sua giovinezza, tanti capelli e sogni, con un papà musicista che non aveva potuto esprimersi per dover sbarcare il lunario. Grande commozione poi per il fratello, recentemente scomparso.

Il ricordo della mamma è invece associato ai cornetti portafortuna. “Me li aveva in valigia messi lei, che era di origine partenopea: quel Sanremo fu il viatico di tutta la mia carriera”.