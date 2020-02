Vieni da Me: puntata del 6 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: puntata del 6 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Non si farà attendere anche oggi la puntata di Vieni da Me con Caterina Balivo. Alle ore 14, su Rai Uno, un altro appuntamento all’insegna del Festival di Sanremo in costante collegamento con l’Ariston insieme a Francesco Facchinetti.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me si è parlato a lungo della prima serata del festival insieme all’attrice Vittoria Belvedere e il cantante Adriano Pappalardo. Tanti contributi anche dall’esterno dell’Ariston, come le interviste flash a Piero Pelù, che avrebbe poi aperto la gara per la categoria big.

Il gruppo milanese de Le Vibrazioni nella prima serata era stato premiato dal televoto, che li ha posti al primo posto, successivamente scalzati ieri sera nella classifica complessiva da Francesco Gabbani.