Vieni da me: puntata del 7 ottobre, anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Alle ore 14 avrà inizio una nuova puntata di Vieni da Me, il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Nelle ultime settimane un crescendo di consensi e di ascolti per il programma, che anche oggi saranno in attesa della nuova puntata.

Vieni da me: inizio su Rai 1, orario, streaming su Raiplay, ascolti, numero. Le ragioni del rifiuto di Giada Pezzaioli a Giovanni Conversano

Mentre si attende qualche indiscrezione su quello che accadrà nella puntata di oggi, nelle ultime puntate si è parlato molto della coppia formata da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli.

Dopo la proposta di matrimonio effettuata in diretta da Giovanni alla sua fidanzata, Giada Pezzaioli è tornata da Caterina Balivo per parlare del suo presunto “rifiuto”.

“Immaginavo una proposta diversa – ha confessato la Miss – un anello che è un simbolo, anche di bigiotteria. Pensavo a un qualcosa di più intimo. Mi dispiace aver reagito così, non era mia intenzione… Giovanni è poco romantico. In quel momento non me la sono sentita di dire sì”.

Va in onda poi una clip con Conversano: “Io oggi sono qui a casa con Enea, ho capito la reazione che hai avuto l’altro giorno. Ti amo profondamente, volevo essere certo che fossimo in due a volere ciò. La mia proposta è ancora valida, anche se comprendo le tue esigenze”.