Vieni da Me: trasmissione del 23 gennaio 2020. Gli ospiti di Caterina Balivo

Fascia pomeridiana che anche oggi avrà come protagonista il programma Vieni da Me, con la nuova puntata che inizia alle 14 su Rai 1. Al solito Caterina Balivo sarà la padrona di casa, promettendo vincite con i giochi a premi e intervistando personaggi famosi e non.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Beppe Bergomi e Anna Mazzamauro

Nella puntata di ieri di Vieni da Me c’è stato sicuramente un protagonista indiscusso, ovvero il cantante Adriano Pappalardo, che da molto tempo non si vedeva sui teleschermi. Dopo che si è parlato di lui come possibile concorrente del Cantante Mascherato, l’artista non ha voluto dare risposte definitive, dando appuntamento alla prossima puntata del programma.

Spazio ovviamente per raccontare la sua vita, con l’ingresso della moglie Lisa Giovagnoli con la quale ha avuto il figlio Laerte Pappalardo.

Nella puntata di oggi, un altro ospite dal mondo del calcio: il campione del mondo e commentatore televisivo Beppe Bergomi. In seguito arriva il turno dell’attrice Anna Mazzamauro.