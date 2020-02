Vieni da Me: trasmissione del 25 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: trasmissione del 25 febbraio 2020. Anticipazioni in diretta e...

Clima di Carnevale per questo Martedì grasso a Vieni da Me. Anche oggi ci sarà una puntata ricca di ospiti e tematiche da affrontare insieme a Caterina Balivo al solito con partenza dalle 14 su Rai 1.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me c’è stata come prima ospite l’attrice Sandra Milo, volto notissimo del cinema e della televisione italiana. La ex musa di Federico Fellini si è aperta in toto nello studio, raccontando la carriera, gli amori ufficiali e non, e ha parlato anche dell’amore per i suoi figli.

“Io ho cercato di comportarmi al meglio, come tutte le madri, ma probabilmente sì: non me ne sono accorta, ma anche ho fatto errori è tale l’amore che ho per i miei figli che probabilmente sono perdonabile” ha detto parlando del suo ruolo di madre. “Per me la felicità delle persone che amo è molto più importante della mia”.

Spazio poi al ricordo di Federico Fellini: “Esiste un grande amore senza passione? Quando c’è un grande amore c’è una grande passione. Ogni volta che lo vedo in fotografia mi commuovo come se fosse presente, perché l’ho amato e lo amo ancora tantissimo. Ha suscitato in me un amore intenso e forte.” E poi lancia la bomba: “Lui voleva sposarmi ad un certo punto, voleva vivere con me e passare il resto della sua vita con me, ma non ho voluto: avevo paura che la vita quotidiana trasformasse questo grande amore in qualcos’altro. E’ stato un amore straordinario, senza mai un litigio”.