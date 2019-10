Vieni da me: una nuova puntata oggi, 16 ottobre 2019. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Una nuova puntata di Vieni da Me, il programma di Rai 1, è alle porte. Con il fischio d’inizio alle 14, Caterina Balivo è pronta ad ospitare nuovi personaggi e far divertire il pubblico con i giochi da casa.

Vieni da me: a che ora va in onda, orario, streaming su Raiplay. Daniela Poggi si racconta

In attesa delle indiscrezioni sulla puntata, ieri ha fatto parlare di sé Daniela Poggi, che ha raccontato la sua lunga e proficua carriera a Caterina Balivo.

L’attrice ha raccontato il suo debutto a ‘Chi l’ha visto‘, su Rai3, nel 2000. “E’ stato un impatto pazzesco – ha ricordato la Poggi. “Il fatto di vedere la lucetta rossa ti fa capire moltissime cose. Hai questa responsabilità pazzesca. Non solo non sbagliare ma anche di essere credibile e affidabile. Avevamo tantissimi casi di persone scomparse”.

“Mi sono sempre portata nel cuore tantissime storie – ha raccontato la conduttrice Daniela Poggi. “Una, in particolare. Una figlia ha chiamato noi dicendoci: ‘Mia mamma è uscita stamattina per fare alcune visite mediche’. Hanno ritrovato la signora. Raccoglieva delle margherite in una piazzola di Milano. Non ricordava nulla. Era malata di Alzheimer”.

“Questa cosa mi ha colpito particolarmente” spiega la Poggi. “La fragilità del nostro cervello. Perdere la memoria, ho ritrovato mia mamma nella stessa situazione. Mi hanno fatto capire quanto siamo fragili, più fragili di quanto non crediamo. Ci crediamo proprietari della vita. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Questo mi ha insegnato Chi l’ha visto. Non abbandoniamo mai la possibilità di dare un bacio, un abbraccio, guardare le persone. Magari è l’ultima volta che le vedi”.