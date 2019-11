Vieni da me:la puntata del 4 novembre 2019. Ecco gli ospiti di Caterina Balivo

Tutto è pronto per la trasmissione Vieni da Me. Anche oggi Caterina Balivo offrirà nuove interviste dalle 14 su Rai 1, senza dimenticare i giochi telefonici.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su Raiplay. Paolo Vallesi e il cancro, la confessione in trasmissione

Nell’ultima puntata grande emozione con il cantante Paolo Vallesi che ha raccontato tanti aspetti della sua vita. Dopo il successo da giovanissimo, il ritorno alla ribalta con il programma Ora o mai più.

Il cantante ha raccontato a Caterina Balivo che la partecipazione alla trasmissione Rai è arrivata al termine della sua battaglia contro il cancro, qualcosa che non ha voluto render noto durante le puntate per far parlare solo la sua musica.

Il cantante ha poi voluto mandare un messaggio di apprezzamento a tutti i suoi colleghi che hanno affrontato la sua stessa lotta, e ha mandato un messaggio per Fabrizio Frizzi: “Voglio ricordare l’amico Fabrizio che ha avuto un percorso di dignità e lucidità incredibile” ha detto Vallesi.