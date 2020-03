Vieri e Costanza Caracciolo ancora genitori: è nata la seconda figlia Isabel

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori per la seconda volta. Oggi è nata Isabel, la seconda figlia della coppia, che in questo momento così complicato può festeggiare l’arrivo di una nuova vita. Ad annunciare la nascita è stato lo stesso Vieri, che su Instagram ha postato una foto inequivocabile di un fiocco rosa.

“Benvenuta Isabel, Cocò love u forever”, ha scritto l’ex attaccante dell’Inter che ha già ricevuto migliaia di messaggi di auguri sul suo profilo social preso d’assalto dai fan. Vieri ha svelato il nome della secondogenita: Isabel, che raddoppia la felicità della coppia facendo compagnia a Stella.

“Grazie per il vostro affetto”

Costanza Caracciolo nei giorni scorsi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per l’appoggio che le hanno dimostrato negli ultimi giorni segati dall’emergenza. La paura non batte però la vita, che continua a fluire: “Grazie a voi tutti amici per la vostra presenza, il vostro affetto, i vostri messaggi e il vostro sostegno in un momento così particolare”.

La stessa ex velina, ora trentenne e lontana dai riflettori dello spettacolo, aveva parlato del secondo arrivo in casa Vieri-Caracciolo non svelando però né il sesso né il nome. Dettagli svelati oggi, il grande giorno che sen l’arrivo di Isabel, una nuova femminuccia che fa felice papà Vieri: “Christian diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso”. E così è stato.