Vigilanza al Colosseo, ronde armate al Parco Archeologico, le specifiche

Vigilanza al Colosseo, ronde armate al Parco Archeologico per una maggiore sicurezza nel complesso. Ben 17 milioni di euro: tanto vale la commessa assegnata tramite gara pubblica a Sicuritalia che si occuperà, per appunto, della vigilanza dell’area.

La vigilanza al Colosseo: ecco i dettagli

Vigilanza armata e ronde al Parco Archeologico del Colosseo. Dal 1° dicembre 60 risorse Sicuritalia sono operative all’interno delle postazioni di accesso a Colosseo, Foro Romano, Foro Palatino e Domus Aurea, con il supporto di 11 apparati radiogeni di ultima generazione.

La commessa, del valore di circa 17 milioni di euro, è stata assegnata con gara pubblica a procedura aperta indetta da Consip per conto del ministero della Cultura (MiC). Il servizio, della durata di quarantotto mesi, prevede ronde giornaliere e presidi di sicurezza con guardie armate presso le postazioni di accesso dell’area del Parco Archeologico del Colosseo.

Dunque, milioni di visitatori ogni anno saranno sottoposti ai controlli di sicurezza da un gruppo di 60 guardie giurate di Sicuritalia che si occuperanno della sicurezza 24 ore su 24 anche in orari di accesso non consentito. Stando agli ultimi dati ufficiali del Ministero della Cultura, riferiti al 2023, il Parco Archeologico del Colosseo con Palatino e Foro Romano è il luogo della cultura più visitato in Italia con 12,3 milioni di visitatori, in crescita del 24% rispetto all’anno precedente.

Numeri che riecheggiano l’unicità del Colosseo, che si conferma l’attrazione turistica più visitata d’Italia e tra le più celebri al mondo. Un flusso di turisti che, d’altro canto, impone adeguate misure di sicurezza, per rispondere adeguatamente al rischio di microcriminalità, e non solo.

“Sicuritalia è orgogliosa di poter apportare il proprio contributo alla sicurezza di questa prestigiosa area, che consolida la presenza già rilevante dell’azienda nella Capitale, in cui opera ogni giorno impiegando oltre 800 guardie particolari giurate per garantire la sicurezza di circa 3000 clienti, tra privati, aziende e uffici, strutture pubbliche, siti di interesse culturale e naturalistico, nonché mezzi di trasporto e luoghi di transito, come le stazioni della metropolitana, tra cui quella di Colosseo sulla Linea B”.