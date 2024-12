Vigilanza privata, servizio a rischio

CERVETERI – Rischia di non essere riconfermato il servizio di vigilanza armata privata istituito in via sperimentale sei mesi fa a Valcanneto. A mancare, al momento è il numero minimo di adesioni per riconfermare il servizio che scadrà i primi di gennaio. Al momento le pre adesioni sarebbero ferme al 50% del totale necessario. «Non riuscire a far continuare tale servizio – spiegano dal Comitato di zona della frazione – significherebbe rinunciare a quello che ha dimostrato di essere, in base ai risultati registrati, un valido deterrente contro i furti nelle abitazioni di Valcanneto. Si fa presente, inoltre, che lo sforzo organizzativo messo in campo (contratti personali; pagamenti personalizzati; gestione individuale di eventuali morosi; contrattazione per ottenere un costo del servizio estremamente ridotto rispetto alle offerte di mercato; pattuglia in servizio continuo su Valcanneto nell’orario stabilito; contatto diretto con la centrale operativa per le richieste di intervento) sarà vanificato e non sarà più riproponibile, soprattutto alle medesime condizioni, se entro pochi giorni non si raggiungerà il numero di adesioni necessario per la prosecuzione del servizio». Servizio voluto per cercare di difendere la frazione dai continui attacchi dei malviventi. Da anni le abitazioni private sono state oggetto di tentativi di effrazione, sia nelle ore notturne che in quelle diurne con i balordi incuranti della presenza o meno, in casa, dei proprietari. Una situazione che alla lunga aveva esasperato gli animi dei cittadini che alla fine hanno deciso di “fare squadra” unendo le forze per cercare di difendere le loro proprietà. E, secondo i dati dell’assemblea delle scorse settimane, i furti e i tentativi di effrazione sarabbero notevolmente diminuiti, sopratuttto nelle ore di presenza della security (ossia quelle notturne). Dal comitato di zona invitano i dubbiosi o chi ancora non ha aderito al progetto a recarsi, inoltre alla sede del comitato nella giornata di oggi (dalle 17.30 alle 19): sarà presente il referente della società di vigilanza «per informazioni o per eventuali pagamenti» e ricordano a tutti i cittadini che «sono rimasti pochi giorni per effetture la pre-adesione al servizio di vigilanza e sicurezza per l’anno 2025. Al momento – tornano a ribadire dal CdZ – i numeri non garantiscono la continuazione del servizio per il 2025 che potrebbe quindi cessare a conclusione del periodo natalizio».