Vigile fuoco lascia rosa su luogo ritrovamento bimbo

(Adnkronos) – Indossava una tutina nera con un pupazzetto sul petto e aveva non più di 4 o 5 anni, il bambino ritrovato oggi sulla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone). Il bimbo è la vittima numero 73 del naufragio dello scorso 26 febbraio. Dopo il ritrovamento del corpicino un vigile del fuoco, visibilmente commosso, si è avvicinato e ha portato una rosa rossa sul posto dove si trova il bambino in attesa del trasferimento alla camera ardente per l’eventuale riconoscimento del corpo. Sono venti i bambini sotto i 12 anni finora recuperati senza vita. In quella che da tanti è stata ormai definita la ‘strage dei bambini’.