Vigna Clara riapre: le parole del Presidente del Municipio XV

Dopo 30 anni, ha ripreso a funzionare la stazione di Vigna Clara a Roma con l’arrivo del Regionale 5980. Pertanto i cittadini della zona Nord della Capitale potranno salire su uno dei nove treni che percorreranno il tratto ferroviario che arriva fino a Roma Ostiense, tramite le stazioni di Valle Aurelia, Roma San Pietro, Quattro Venti e Roma Trastevere.

Vigna Clara riapre: la nota del Presidente del Municipio XV

Queste sono state le parole del Presidente del Municipio XV. «Alle 7.42 è partito il primo treno dalla Stazione di Vigna Clara. Quella di oggi per il nostro Municipio, ma anche per tutta la città, è una giornata storica: un sogno che si realizza, oltre che un traguardo finalmente raggiunto. Una vicenda lunga che ci ha visto a lavoro dal 2015 quando, nel corso della vecchia consiliatura, ci ritenevano dei folli per aver avuto l’idea di riprendere in mano il progetto della stazione fantasma. Lo stesso periodo in cui abbiamo con forza fatto finanziare e avviare i lavori, per poi completarli» ha appunto detto in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

«Un percorso lungo e complicato ma chi ci ha visto sempre, sia in maggioranza che in opposizione, schierati a favore dell’apertura. Un lavoro congiunto tra amministrazioni, per cui ringrazio gli assessorati alla mobilità e al trasporto di Roma Capitale e Regione Lazio, che hanno permesso dopo anni e tanti sforzi di arrivare fin qui. Non è finita però, la giornata di oggi oltre che un traguardo deve anche essere un ulteriore passo per arrivare finalmente al completamento della riqualificazione dell’area. Un progetto complessivo più ampio che necessariamente richiede un piano a breve, medio e lungo termine di Rfi. Primo tra tutti il parcheggio di via Monterosi, un progetto proposto da noi nel 2017, ripreso nel consiglio straordinario di fine febbraio, ma che potrà essere realizzato solo il prossimo anno».