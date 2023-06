Villa Ada – ‘Fortissimo’, al via la III edizione dell’estate al Forte Antenne tra film, musica ed Arte

Villa Ada – ‘Fortissimo’, al via la III edizione dell’estate al Forte...

Al via la terza edizione dell’estate al Forte Antenne con musica, arte, talk e cinema. Con artisti emergenti e personaggi famosi. Con i temi importanti della società contemporanea e con l’intrattenimento.

Lo spazio, un’area suggestiva nel cuore di Villa Ada, sarà inaugurato giovedì 8 giugno alle ore 19 dal saluto istituzionale della Presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello e rimarrà aperto fino 31 ottobre, dal mercoledì alla domenica, con una programmazione culturale variegata dedicata a giovani, adulti e bambini.

Tra le principali attività, torna a Forte Antenne, dopo il successo dello scorso anno con migliaia di spettatori, il Cinema Secondo Noi: il Festival del Cinema del II Municipio in programma dal 26 al 29 luglio.

I migliori cortometraggi in gara saranno proiettati nel corso delle serate con la partecipazione di ospiti d’eccezione. Anche in questa edizione ci saranno quattro categorie in concorso: Amore libero, Un grande cuore verde, Storie di donne, Un mondo multietnico. Novità del 2023 la categoria speciale “Roma Segreta” un viaggio, attraverso il cinema, alla scoperta di leggende e misteri, di luoghi speciali e di persone protagoniste della Capitale.

“Un Festival che ci permetterà di premiare il miglior cortometraggio e la migliore sceneggiatura”, annuncia la curatrice dello spazio Marta Fantini, presidente dell’Associazione Il Condominio. “La sceneggiatura che ha vinto l’anno scorso – fa sapere- è diventata un cortometraggio girato, tra l’altro, nei luoghi del Forte che sarà presente al prossimo Festival del Cinema di Venezia. Si tratta de “La Giostra” di Eleonora Iovine: un risultato bellissimo che sottolinea come il nostro progetto possa avere ricadute importanti nel panorama culturale nazionale e internazionale”.

Tra le novità della nuova edizione, oltre al bistrot aperto sin dal pomeriggio, le attività diurne per le bambine e i bambini insieme alla Fondazione smART: una realtà con una forte vocazione culturale che coinvolgerà i più piccoli per avvicinarli alle varie forme di comunicazione artistica.

Non può mancare la musica con tanti ospiti locali, italiani e internazionali e collaborazioni importanti come quella con Spring Attitude Festival che organizzerà un serie di eventi nella location. Tra le anticipazioni del programma, la presenza della band francese Dov’è Liana insieme a Pop X. E poi Miss Kittin & The Hacker che torneranno a suonare insieme per ridare voce ad uno dei progetti di musica elettronica più iconici degli ultimi 20 anni.

Molte altre sorprese saranno annunciate nel corso della fitta programmazione per un’edizione a cui gli organizzatori hanno voluto dare il nome di “Fortissimo”. “Dopo “Forte” del primo anno e “Ancora più Forte” del secondo, questa volta si è scelto un superlativo per sottolineare che tutto sarà curato nei minimi dettagli con eventi di alta qualità in una location suggestiva.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi estivi del Municipio Roma II: “Per il terzo anno riparte l’estate al Forte Antenne, con una programmazione culturale dedicata ad un pubblico eterogeneo che potrà fruire, non solo dell’arte, della musica e del cinema, ma anche di uno spazio meraviglioso”, dichiara la Presidente Francesca Del Bello. “Un luogo magico, abbandonato per generazioni che con grande orgoglio siamo riusciti a riaprire e che ora – annuncia Del Bello – vogliamo riqualificare per restituire tutta l’area alla cittadinanza”.

Max