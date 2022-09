Villa Castelli, uccide ex compagna a fucilate e si toglie la vita

(Adnkronos) – Omicidio suicidio a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Una donna 47 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco questa mattina mentre andava al lavoro in un’azienda tessile. A sparare, secondo gli inquirenti, è stato Vito Sussa, ex compagno della donna, che poco dopo è stato ritrovato senza vita nel garage della sua abitazione. Sono in corso accertamenti di natura scientifica sui luoghi della tragedia. La donna è stata uccisa per strada a colpi di fucile, secondo i primi accertamenti, mentre verso le 7 si recava al lavoro. Con Sussa c’era stata una relazione, poi terminata. La donna lascia due figli, nati da un precedente matrimonio. Il fatto sconvolge la comunità di Villa Castelli, atterrita per quanto accaduto. Alcune persone che conoscevano la vittima sono state soccorse perché sotto shock.