Villanova di Guidonia, aggredisce la madre: cosa è successo

Ha aggredito la madre, picchiandola e sbattendola contro il muro. Un episodio non sporadico, già accaduto in passato e mai denunciato. Questa volta, però, nell’appartamento a Villanova di Guidonia, sono dovutiti intervenire gli agenti della polizia di Tivoli e San Basilio. I poliziotti hanno trovato un’anziana donna seduta su una sedia della sala, visibilmente agitata e impaurita, che ha raccontato di aver avuto una lite con la figlia, di essere stata minacciata di morte e spintonata sul muro più volte. In casa era presente anche il padre della ragazza, che ha confermato quanto raccontato dalla moglie.

La figlia si era chiusa a chiave nella sua camera, da dove ha preso a insultare e minacciare anche gli agenti. Grazie ad un passpartout sono riusciti ad aprire la porta e la 47enne, in evidente stato di agitazione, si è scagliata contro gli agenti nel tentativo di colpirli prima di essere definitivamente bloccata. L’anziana donna, in sede di denuncia, ha raccontato che la figlia, da quando aveva 16 anni, aveva iniziato ad essere violenta sia nei suoi confronti che del marito. Nel corso degli anni l’atteggiamento violento da parte della figlia era andato via via degenerando, creando “un vero e proprio clima di terrore in casa”. La 47enne, arrestata, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di maltrattamenti in famiglia.