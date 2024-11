Vince Trump, il commento di Tajani e Fontana

“Non vedo problemi per l’elezione di Trump, anche perché lui ha una naturale propensione verso l’Italia, simpatia per l’Italia”, ha detto a Sky Tg24 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ricordo quando lo incontrai, io ero presidente del Parlamento Europeo, a Bruxelles ci incontrammo, mi sembrava molto orientato a guardare con particolare attenzione all’Italia, e questo è un fatto importante”.

“Siamo al lavoro per rinforzare i legami solidissimi che abbiamo con gli Stati Uniti, il nostro principale interlocutore in politica estera. Le relazioni transatlantiche sono la priorità per il governo italiano, insieme ai rapporti con l’Unione Europea”, ha aggiunto sottolineando: “Lavoreremo con l’amministrazione Trump che arriverà all’inizio di gennaio, credo che si potrà discutere di molte questioni”.

“Rivolgo al presidente Donald Trump le mie sentite congratulazioni. Con rinnovata determinazione, l’Italia conferma il proprio impegno al fianco degli Stati Uniti per affrontare insieme le sfide complesse che il presente ci pone, nella convinzione che solo uniti si possa garantire prosperità e stabilità. Buon lavoro al Presidente Trump. La Camera continuerà a percorrere la via del dialogo e della diplomazia parlamentare, già intrapresa grazie alla disponibilità e al proficuo scambio con lo Speaker Mike Johnson”, ha commentato il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.

