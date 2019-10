Vincenzo Crispino, chi è il concorrente alunno de Il Collegio 4: età, Instagram e vita privata

Siamo sempre più vicini, a grandi passi, al debutto in tv de Il Collegio 4. E stiamo conoscendo tutto ma davvero tutto su quel che prevede il programma. In questo spazio, non si può che continuare ad analizzare gli alunni. E’ il caso, nello specifico, di uno degli studenti che quest’anno prenderanno appunto parte alla 4 edizione de Il Collegio: parliamo di Vincenzo Crispino, altro giovane alunno/concorrente del programma di Rai Due.

Dunque, nel dettaglio, chi è Vincenzo Crispino? Cosa sappiamo di questo giovane e, a detta di chi lo conosce bene, brillante contendente che fa parte dei 20 concorrenti alunni selezionati per far parte del cast dello show? Ecco cosa sappiamo di lui.

Vincenzo Crispino, chi è il concorrente alunno de Il Collegio 4: anni, profilo Instragram, biografia

Il countdown è partito. Il Collegio 4 sta per iniziare. Infatti dal prossimo 22 ottobre andrà in onda su Rai Due torna il seguitissimo programma che racconta le vicende scolastiche dei giovanissimi ragazzi.

Non bisogna aspettare molto per conoscere tanto sul programma, visto che da oggi arriva il tanto atteso spin off e cioè Il Collegio Off, alla cui guida c’è Niccolò Bettarini, figlio d’arte di Simona Ventura e Stefano Bettarini, e Valentina Varisco che raccontano la vita dei protagonisti della stagione precedente.

Quanto ai progragonisti de Il Collegio 4, dopo che sono stati svelati i nomi dei 20 ragazzi e dei professori della quarta edizione abbiamo iniziato a conoscere più da vicino alcuni alunni, come per esempio Mario Tricca. Ma non solo lui.

E’ ora il momento di indagare sulla sua vita specialmente via social e web di Vincenzo Crispino.

Vincenzo è venuto fuori come figura molto intrigante in occasione dei casting per la trasmissione, pubblicati sui social de Il Collegio 4 anche giorno fa. Di cui possiamo vedere un video.

Vincenzo Crispino è un ragazzo molto attivo sui social, e il suo profilo Instram è questo: vincenzo_crispino_03

Anche Vincenzo Crispino dovrà dunque mettersi alla prova in tal senso.

Dello studente si sa molto bene che è di Scampia, un quartiere di Napoli, ed ha 16 anni. Come noto, Scampia è una area di Napoli diventata purtroppo tristemente nota per le vicende di droga e di camorra che l’anno vista teatro, da anni, di un copioso traffico di stupefacenti che ha tra l’altro ispirato diverse opere (cinematografiche, letterarie e non solo) di denuncia, come le serie televisive e cinematografiche di Gomorra o i libri di Saviano.

Ma Scampia, come è noto a chi conosce la zona, è altrettanto un humus di persone di grande valore umano e culturale, e di giovani che vogliono e sanno imporsi nel mondo con onestà e forza morale.

Vincenzo che i suoi coetanei lo definiscono “il gigante buono”, nonostante il fatto sia stato sospeso numerose volte a scuola è un ragazzo simpatico, volitivo e pieno di energia positiva.

Vincenzo Crispino, chi è il concorrente alunno de Il Collegio 4: a raccontarlo, la voce di Simona Ventura

Come noto, oltre al nuovo cast e ai nuovi professori, c’è anche una nuova succosa new entry per Il Collegio 4. Sia Vincenzo Crispino che gli altri ragazzi, infatti, saranno raccontati da Simona Ventura.

Oltre all’arrivo di nuovi studenti, come appunto Vincenzo Crispino, Il Collegio 4 infatti includerà anche importante star. Al cast della trasmissione, come voce narratrice fuori campo, si aggiungerà infatti Simona Ventura. La conduttrice prenderà così il testimone del collega Giancarlo Magalli.