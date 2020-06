VinciCasa oggi, giovedì 25 giugno giugno 2020: ecco i numeri vincenti appena estratti

In diretta su italiasera.it puoi seguire questa forma di lotteria abbinata all’ormai noto gioco Win for Life, nello specifico, il sempre più crescente Vincicasa offre la possibilità di indovinare 5 numeri su 40, dando così modo al giocatore di poter vincere uno specifico primo premio vincolato all’acquisto di una casa.

Dunque, con VinciCasa, ogni giorno puoi vincere la casa che vuoi tu + 200.000 € subito.

Ma non è finita qui: si vince un premio in denaro anche indovinando 4, 3 o 2 numeri della combinazione estratta.

Ad oggi le case vinte grazie a questa particolare lotteria sono state già 115.

In particolare, l’ultima vincita è stata registrata nel palermitano, a Cinisi, addirittura giovedì 15 agosto 2019. Il fortunato giocatore riuscì ad ‘acere la meglio’ con una cinquina: 3-16-25-26-31.

Ecco i numeri del concorso VinciCasa del 25/06/2020

(Ricordiamo che i numeri vincenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. Si declina quindi ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, invitando a controllare anche sul sito ufficiale del concorso e/o in ricevitoria)

Hai vinto? Ecco come riscuotere:

Se hai indovinato i 5 numeri estratti, bisogna recarsi presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (in via A. di Tocqueville 13 – 20154), o di Roma (viale Sacco e Vanzetti 89 – 00155), aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

E’ necessario portare con se: se hai giocato in ricevitoria la ricevuta di gioco vincente, ed il documento d’identità ed codice fiscale mentre, se hai giocato online, basta stampare in dettaglio la giocata e, come sopra, munirsi di documento d’identità e codice fiscale.

Ci sono 60 giorni di tempo per riscuotere

Per richiedere il tuo premio hai 60 giorni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell’esito del concorso di riferimento.

Come funziona il pagamento della vincita

La vincita sarà pagata secondo le condizioni di seguito descritte: a) 40% dell’importo vinto ti verrà corrisposto in denaro entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei reclami a mezzo bonifico bancario.

b) Il restante 60% sarà invece dedicato all’acquisto della casa che vuoi tu! Hai 2 anni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso in cui potrai acquistare uno o più immobili su tutto il territorio nazionale!

Quindi, dopo essersi consultati in famiglia, o seguendo i propri gusti personali, scelta la casa dei tuoi sogni, basterà comunicare a Sisal la data, l’ora ed il luogo del rogito, i riferimenti del venditore, quelli del notaio prescelto e, naturalmente, il prezzo dell’immobile.

In automatico, il giorno fissato per il rogito sarà presente un incaricato Sisal il quale provvederà a consegnare gli assegni circolari, ritirare la certificazione notarile di compravendita, e ritirare la copia dei documenti d’identità di vincitore e venditore.

Da leggere per non incappare in ‘sorprese’

Ti ricordiamo che

potrai acquistare la casa dei tuoi sogni sul territorio italiano. tutte le spese, comprese quelle notarili, e/o imposte/tasse correlate all’acquisto degli immobili sono a tuo carico. i reclami possono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Un’informazione da tenere bene a mente

Trascorsi i due anni, nel caso in cui non hai utilizzato il Premio: ricevi il 20% dell’importo in denaro. La parte restante sarà versata sul fondo dedicato alla vincita dei premi di prima categoria.

Oppure, hai utilizzato il Premio solo in parte: ricevi il 50% dell’importo residuo in denaro. La parte restante sarà versata sul fondo dedicato alla vincita dei premi di prima categoria.

Per ulteriori informazioni puoi consultare il Regolamento di Gioco.

