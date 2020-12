Vini Fausti, legame a doppio filo con la terra

Non è un caso che il marchio Fausti abbia riportato negli anni risultati eccellenti grazie anche al legame a doppio filo con la terra, la combinazione perfetta tra alta densità di ceppi per ettaro e bassa produzione di uva per ceppo. Oltre all’amore che per quella stessa terra, Fermo, provano Domenico D’Angelo e Cristina Fausti, ideatori del marchio, in grado di trasmettere la passione per il territorio anche alla famiglia Amici, capace di donare nuovo impulso e vigore alla costante ricerca di vini capaci di toccare il cuore di chi li assaggia.

Proprio il legame con il territorio è la chiave della filosofia con cui il marchio Fausti, azienda italiana leader nella produzione di vini, intende il processo lavorativo che porta dai campi alla bottiglia. Ogni vigna è lavorata col rispetto che si riserva ad una cosa di famiglia.

La filosofia dell’azienda è quella di produrre nel rispetto dell’ambiente vini genuini che si distinguano per piacevolezza e complessità valorizzando il territorio applicando scelte etiche di coltivazione ben distanti dal mero sfruttamento del suolo.

Questo il segreto che porta dai campi alla bottiglia vini variegati e armonici nelle loro diversità. Si parte dal Vespro (Marche Rosso IGT- Biologico), per proseguire con il Firmum (Offida Pecorino DOCG – Biologico), Perdomenico (Marche Syrah IGT – Biologico), il Fausto (Rosso Piceno DOC – Biologico), Amedeo (Falerio Pecorino DOC – Biologico), Cris (Marche Passerina IGT- Biologico), per finire con il Ruse (Marche Sangiovese IGT – Biologico).

Articolo sponsorizzato da Fausti srl Società Agricola