Vino, Ue: “Nessuno è contro, ma evitare consumo dannoso”

(Adnkronos) – Alla Commissione Europea “nessuno è contro il vino. Io amo il vino e penso che tutti amiamo un bel bicchiere di vino”, ma “il piano europeo per battere il cancro mira ad evitare il consumo dannoso di alcool”. Lo dice durante il briefing quotidiano a Bruxelles il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan De Keersmaecker, a proposito della decisione dell’esecutivo Ue di non opporsi alla legge irlandese che impone di apporre avvertenze sul presunto rischio per la salute su tutte le bevande alcoliche, vino incluso. La procedura dal punto di vista della Commissione è chiusa, conferma De Keersmaecker: “In assenza di un’opinione negativa, la Commissione non deve più intervenire”, dice.