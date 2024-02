Violenza a Roma, minorenne grave

Violenza a Roma e un minorenne finisce in gravi condizioni. Rissa al Pigneto, nella Capitale, ed un 15enne è in gravi condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni, due giovanissimi sarebbero rimasti feriti e condotti in ospedale: uno i in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato ad un polmone.

La rissa avvenuta alle 19.20 di questa sera al Pigneto, presso la metropolitana della linea C. A finire accoltellato un 15enne tunisino, portato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù per perforazione di un polmone: non in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia hanno poi rintracciato un altro ragazzo, italiano di origine sudamericana di 19 anni, che dovrebbe essere il presunto aggressore; ferito e trasportato in codice giallo al Pertini.