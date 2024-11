Violenza contro le donne, si riflette con Fidapa

CIVITAVECCHIA – Per celebrare il 25 novembre – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – la sezione Fidapa Bpw Italy di Civitavecchia, presieduta da Laura Maria Gurrado, organizza il convegno “La violenza lascia anche cicatrici invisibili: identificarle per curarle” a cura della dottoressa Simona Gaudi, Ricercatrice del Dipartimento Ambiente e Salute-Ecosistemi e Salute dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e coordinatrice del progetto Epigenetics for WomEn il cui obiettivo principale è quello di capire se le modificazioni epigenetiche causate da episodi traumatici possano essere correlate ad una maggiore possibilità di insorgenza di alcune patologie. Lo studio potrebbe diventare uno strumento utile per definire lo sviluppo di politiche sanitarie specifiche. La sezione Fidapa già nel 2018 ha ospitato l’evento Violenza di genere EpiREVAMP, le nuove frontiere della ricerca, primo progetto del CCM – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. La dottoressa Gaudi, che in quella occasione ha relazionato sul tema “I segni della violenza nel genoma”, in questo secondo incontro illustrerà con i suoi collaboratori dottoressa Anna Carannante e dottor Marco Giustini i progressi fatti in questo campo; relazioneranno anche in rappresentanza della Asl Roma 4 la dottoressa Sandra Martucci, Dirigente psichiatra, e la dottoressa Franca Franceschi, Infermiera psichiatra. L’evento, patrocinato dal Comune di Civitavecchia e dalla Asl Roma4, si terrà nel pomeriggio del 25 novembre prossimo presso l’aula consiliare “Renato Pucci”, con inizio alle 15.30.