Violenza donne (M5s-LcR): “Maggioranza proponga soluzioni concrete anziché mozioni che rischiano di rimanere su carta”

“La tutela delle donne vittime di violenza deve essere un obiettivo prioritario di ogni amministrazione. Lo era di certo durante la consiliatura a 5 Stelle, nel corso della quale ci siamo impegnati per migliorare la quantità e qualità dei servizi comunali.

Ma si tratta di battaglie da condurre con urgenza e concretezza: per questo invitiamo la maggioranza Pd in Consiglio e nei Municipi a non arenarsi nella presentazione di mozioni poco concrete di fronte alle azioni che la Regione pare intenda mettere sul campo con Lucha y Siesta.

Ben più produttivo sarebbe prendere atto della mutata situazione in Regione Lazio e proporre attivamente delle soluzioni alternative per l’accoglienza e il sostegno alle donne, in un percorso di qualità e legalità, accompagnato dal Comune. Ridurre la questione nuovamente a uno scontro politico frontale non giova a chi lotta per emanciparsi da una condizione di abuso“.

Così in una nota i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.

Max