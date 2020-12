Violenza donne, Municipio Roma I: tutela legale per le vittime

È stata approvata all’unanimità dal consiglio del municipio Roma I centro durante la seduta di ieri, la risoluzione con cui si impegna presidente e giunta a sostenere e divulgare il protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre scorso tra la Regione Lazio ed il consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, che prevede il patrocinio legale in ambito sia civile che penale da parte di professionisti specializzati inseriti in un apposito elenco, in favore delle donne che hanno subito violenza o che sono state vittime di atti persecutori, finanziato da un apposito fondo stanziato dalla Regione Lazio per il triennio 2019/2021. Lo rende noto il Municipio I in una nota.

Violenza donne, Municipio Roma I: approvata risoluzione

«Sono molto soddisfatta dell’approvazione di questa risoluzione che va nella direzione auspicata rispetto alle politiche municipali di contrasto alla violenza di genere, pertanto sia io che la Giunta ci impegneremo a divulgare attraverso tutti i canali di comunicazione del municipio, il contenuto del protocollo di intesa come richiesto dalla risoluzione», ha affermato la presidente del Municipio Sabrina Alfonsi. La presidente della commissione Pari opportunità, Daniela Spinaci, prima firmataria dell’atto approvato, dal canto suo ha affermato: «Esprimo altrettanta soddisfazione nell’aver visto la massima partecipazione trasversale e compatta di tutte le consigliere e consiglieri del Municipio a sostegno della risoluzione, segno questo di un importante risultato: le politiche di genere su cui stiamo alacremente lavorando stanno attecchendo a tutti i livelli e per questo dobbiamo continuare su questa strada».