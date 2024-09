Violenza sulle donne, all’orto botanico Sapienza scultura ricorda sacrificio sorelle “Mariposas” Mirabal

E’ stata svelata oggi 30 settembre all’Orto Botanico della Sapienza a Roma una scultura ricorda il sacrificio delle sorelle “Mariposas” Mirabal, simbolo mondiale della lotta contro la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, all’orto botanico della Sapienza una scultura ricorda il sacrificio delle sorelle “Mariposas” Mirabal

L’opera realizzata da Alejandro Marmo è stata collocata vicino alla Casa delle Farfalle dell’orto botanico della Sapienza, una scelta che fa riferimento al soprannome delle sorelle Mirabal, conosciute come “Le Farfalle – Las Mariposas”.

“Questa cerimonia rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire la nostra responsabilità di fronte a tanti giovani, che spero ascoltino e trasmettano a loro volta il nostro messaggio di fermo ripudio alla violenza sulle donne” ha spiegato la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni.

Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, giovani donne dominicane, colte e indipendenti, sono tristemente note per essere state barbaramente assassinate il 25 novembre 1960 a causa della loro dissidenza contro la sanguinosa dittatura di Rafael Leónidas Trujillo.

Le sorelle sono divenute martiri della causa rivoluzionaria della Repubblica Dominicana e simbolo della lotta contro la violenza contro le donne. Per commemorare il loro sacrificio, nel 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto proprio il giorno del loro assassinio per dichiarare il 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La scultura

La scultura è stata realizzata da Alejandro Marmo artista di Buenos Aires che ha fatto degli scarti del mondo la sua materia prima artistica e sociale. Questo monumento si offre come una risorsa educativa importante, fornendo un punto focale per le discussioni accademiche e le attività relative agli studi di genere, ai diritti umani e alla giustizia sociale.

L’iniziativa di donare questo monumento alla Sapienza è stata promossa dall’associazione culturale “Il Tempo delle Donne”, presieduta da Rita Atalia Valenzuela Martìnez, con il supporto dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana presso la Santa Sede, sotto la direzione dell’Ambasciatore Luis Emilio Montalvo Arzeno.