Violenza sulle donne, spesso il ‘boia’ è la metà del cuore. Dalla Polizia una brochure per incoraggiarle a denunciare

Almeno la metà di quante ‘straziate’ , spesso a morte, che finiscono per comporre questa orribile statistica ‘italiana’ – non ci riferiamo a storie provenienti da terre primitive – sono state vittime di ‘armi bianche’ (coltelli, taglierini, cacciaviti, ecc.).

Parliamo di ben 89 donne che ogni giorno, in qualche angolo del Paese, sono corrette a subire ogni tipo di violenza.

Violenza contro le donne: nel 72% dei casi denunciati, l’aguzzino è il marito o il compagno…

Se poi guardiamo espressamente ai femminicidio c’è da impallidire: ben il 72% dei casi registrati si sono infatti consumati all’interno di ‘mura amiche’, e l’autore è sempre il marito o il compagno. Proprio coloro che dovrebbero essere invece deputati a prendersene cura…

Violenza contro le donne: quasi il 40% delle vittime spesso lascia soli figli minori o in tenera età

Ma non solo, molto spesso si tratta di una tragedia che ne cela in se un’altra forse ancora più drammatica: molte delle vittime di femminicidio lasciano infatti figli minori, se non piccolissimi. Basti pensare che, se nel periodo compreso fra il gennaio e l’agosto del 2020 si parlava del 25%, nello stesso periodo del 2021 la percentuale è salita al 31% anzi, addirittura al 40%, considerando che i dati raccolti da questo drammatico dossier (stilato anche in base alle segnalazioni raccolte dalle Divisioni anticrimine delle questure), sono antecedenti alla presentazione, avvenuta stamane.

Violenza contro le donne: la V edizione di una lodevole iniziativa, in una ‘location’ purtroppo ‘ostile’ alle donne

Stiamo parlando di ‘Questo non è amore’, la V edizione della campagna di prevenzione della Polizia contro la violenza sulle donne, presentata stamane a Catania. Una ‘location’ non casuale, come spiega infatti il minuzioso dossier, perché è purtroppo proprio la Sicilia la regione dove si registra il tasso maggiore di richiesta di aiuto alla Polizia, da parte delle donne, per episodi di stalking e violenza. Nello specifico poi Catania, in quanto città più volte toccata da questi gravissimi accadimenti.

Violenza contro le donne: con ‘Questo non è amore’, la Polizia assume una parte attiva anche in termini di prevenzione

Attraverso l’’iniziativa ‘Questo non è amore’, oltre che sensibilizzare rispetto ad una situazione a dir poco inquietante, la Polizia di Stato intende rinnovare il proprio impegno a favore delle vittime di violenza e, testimoniando attraverso questa toccante brochure le diverse storie accadute, spera così di poter infondere i coraggio di denunciare a quante ancora in balia del propri aguzzino. Del resto i dati parlano chiaro: laddove la Polizia di Stato ha in qualche modo partecipato attivamente a diverse forme di prevenzione – consapevolizzando sempre più persone – seppure lievemente, il trend degli ‘omicidi in rosa’ è infatti parso calare.

Max