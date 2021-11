Violenze su minore di 8 anni: dove e cosa è successo

Tre anni da incubo per bambino vessato e torturato dal compagno della madre. Veniva picchiato con il bastone della scopa, preso a frustate con la cintura e costretto a una quotidianità viziata dal terrore: il bambino di 8 anni si è poi finalmente ribellato alla madre e ha raccontato il tutto al padre naturale, dando il via al percorso che ha portato alla condanna di madre e compagno a tre anni di carcere.

A maltrattare il bambino, dal 2014 al 2017, infatti era anche la madre di 34 anni, insieme al nuovo compagno di 37 anni originario dell’est Europa. La coppia soleva fare consumo di alcol e droghe, e oltre a maltrattare il bambino lo costringeva a assistere alle uscite per rifornirsi di sostanze stupefacenti e ai loro incontri sessuali. Dopo la fuga del piccolo e il racconto al papà, nei giorni scorsi la condanna a 3 anni e 6 mesi di carcere per maltrattamenti e lesioni per la madre, e a tre anni di carcere per il compagno.