Virginia Raggi positiva al Covid: “Non ho sintomi”

La sindaca di Roma Virginia Raggi è positiva al Covid. Sta bene e non accusa sintomi, lo ha annunciato lei stessa attraverso un messaggio su Facebook: “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”, ha scritto.

Ieri mattina ha partecipato alla Festa delle Forze Armate all’Altare della Patria, dove era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’annuncio della Raggi è arrivato intorno alle 23. Stamattina, sempre su Facebook, ha fatto il punto sulla situazione relativa al ‘Piano Sanpietrini’.

“Il Piano Sanpietrini iniziato nei mesi scorsi sta dando un volto nuovo a due luoghi simbolo della città – ha scritto – Piazza Venezia e via IV Novembre diventeranno più sicure per auto e scooter che ogni giorno le percorrono per raggiungere il centro storico”.

Continua il messaggio della sindaca: “I lavori in via IV Novembre sono in corso. Il cantiere, attualmente, sta andando avanti in Largo Magnanapoli dove i sanpietrini vengono riqualificati e riposizionati sulla sede stradale. In parallelo alle attività di scavo, il Dipartimento Lavori Pubblici si sta occupando degli impianti delle società dei pubblici servizi nel sottosuolo e di quelli semaforici. Questa è un’attività che richiede una particolare accuratezza ed il tempo necessario per completarla in sicurezza”, ha concluso Raggi.