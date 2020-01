Sospetto caso di coronavirus a Roma. Un turista cinese nella Capitale da un paio di giorni è stato trasportato ieri pomeriggio all’ospedale Spallanzani dove sarà sottoposto al test. L’uomo era alloggiato in un hotel in via Cavour nel centro di Roma, poco distante dal quartiere Esquilino. Per il soccorso del turista febbricitante sono state attivate le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi.

