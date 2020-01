Virus Cina, caso sospetto a Vienna: gli aggiornamenti

Il virus cinese, Coronavirus, continua a mietere vittime e terrore. Sale il numero. Dei morti, arrivati a 56, cosi come il numero dei contagiati, che ora tocca il preoccupante numero di circa 2000 persone. Dati preoccupanti acuiti dalle dichiarazioni del governo cinese, che ha dichiarato grave la situazione.

E’ stata resa nota la prima vittima a Shanghai, ha chiuso anche Disneyland Honk Kong. Una situazione che sta quindi degenerando in una spiraled i terrore che sista espandendo velocemente in tutto il mondo. E’ sotto osservazione un malato che presenta I sintomi del Corona virus in Canada, a Toronto per la precisione.

Caso sospetto a Vienna

Il virus è arrivato. Anche in Europa, almeno alcuni casi sospetti. L’ultimo arriva da Vienna, dove un;assistente di volo cinese è attualmente in isolamento nell’ospedale Kaiser Franz Josef. La donna ha presentato nella giornata di ieri i classici sintomi dell’influenza e il direttore medico degli ospedali viennesi on ha escluso che possa trattarsi del Coronavirus.