Virus, Corea del Sud: altri 169 contagi, 11 morti in totale. E le borse crollano

Come In Italia, anche in Corea del Sud c’è dilagante allarme e preoccupazione intorno al coronavirus. Fatta eccezione della Cina, laddove come noto l’epidemia ha avuto inizio, si tratta infatti di due dei paesi in cui il virus ha particolarmente attecchito, producendo un numero crescente di contagi e di decessi.

Allo stato attuale delle cose, stando a quanto emerso nelle ultime ore, in Corea del Sud ci sono stati altri 169 contagi in relazione al virus, e, numeri alla mano, si parla di un totale di 1.146, casi: 11 finora i morti nel Paese asiatico.

Il numero di persone colpite e contagiate dal nuovo coronavirus in Corea del Sud è balzato dunque a 1.146 unità. Questo emerge a seguito di quanto annunciato in queste ore dalle autorità sanitarie locali che hanno parlato di ulteriori 169 nuovi contagi e di un undicesimo decesso.

Aggiornamento ore 2,11

Come è stato fatto notare e come gli specialisti hanno confermato, allo stato attuale delle cose, si tratta del livello più alto di contagio nel mondo al di fuori della Cina , dove il Covid-19 è iniziato a diffondersi a dicembre.

Il nuovo soggetto che ha perso la vita a causa del virus è un trentenne che proviene dalla Mongolia, ed è dunque il primo straniero a morire in Corea del Sud. Questo almeno stando ad un comunicato stampa del Centro per il controllo malattie e prevenzione (Kcdc).

L’uomo era stato ricoverato in ospedale in attesa di un trapianto di fegato, secondo l’agenzia di stampa Yonhap. Inoltre, il 90% dei nuovi casi di infezione è stato rilevato a Daegu (sud), quarta città del Paese asiatico e considerato l’epicentro dell’epidemia in Corea del Sud.

aggiornamento ore 5,31

Oltre all’emergenza sanitaria, prioritaria in ogni senso, c’è poi quella economica. Come rivelano i primi dati, infatti, la Borsa di Tokyo ha fatto registrare una apertura in calo (-1,16%).

Prosegue la correzione dei listini azionari globali e la Borsa di Tokyo cede altro campo dopo la già dura riduzione incamerata ieri e, poi, il crollo a Wall Street.

Dunque non diminuiscono le preoccupazioni degli investitori di una diffusione del coronavirus a livello mondiale e dunque il peso sull’economia in scala globale si fa sentire. Il Nikkei indica una perdita dell’1,16% a quota 22.342,74, e perde 262 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la fase di apprezzamento sul dollaro a 110,20 e sull’euro a 119,90.

aggiornamento ore 8.49