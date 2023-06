Visco: “Politica monetaria Bce corretta ma sarei stato più graduale”

(Adnkronos) – “La politica monetaria della Bce è sicuramente quella corretta in questo momento anche se forse io avrei spinto per una gradualità maggiore”. Ad affermarlo è il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco parlando con Federico Fubini in occasione del Festival internazionale dell’Economia a Torino.

“Che succede con la riduzione del prezzo dell’energia che stiamo osservando adesso per quanto riguarda il gas e il petrolio e il trasferimento sui prezzi del prodotto finale? Io mi aspetto che a questo punto – sottolinea Visco – si raffreddi anche quell’aumento, cioè l’inflazione di fondo dovrebbe riflettere questa riduzione del costo dell’energia. Se questo avviene la politica monetaria è sicuramente quella corretta in questo momento, anche se forse io avrei spinto per una gradualità maggiore, ma è quella corretta per tenere sotto controllo spinte di domanda possibile e quindi garantire il rientro sull’obiettivo di stabilità di prezzi”, spiega il Governatore della Banca d’Italia.