Visita guidata e consegna delle Mappe al cimitero monumentale

CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani alle 14,30 al cimitero monumentale di via Aurelia nord con Orme di Persefone. L’associazione culturale, nata proprio per la cura e la tutela della struttura e portata avanti da Cesare Foschi, Mayla Leblanc e Cristina Rocchetti, ha organizzato una visita guidata, con la dottoressa Barbara Gianvincenzi. Sarà l’occasione con cui Orme di Persefone presenterà e distribuirà la mappa “Cimitero Monumentale di Civitavecchia”, un progetto che è stato abbracciato e reso possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Un modo per vedere con occhi diversi un luogo che è parte della storia e della memoria collettiva della città. Si tratta di una guida in 14 tappe tra i vicoli del cimitero cittadino. Si parte dal Cimitero francese, passando per il Tempietto Bramantesco, il Reparto Vaselli (la Spoon river civitavecchiese), Altero De Fazi (Il fiumano), la Tomba dei Bourbon Del Monte, Cappella Gargana, Famedio, il campo degli infanti, la vecchina di Giuseppe Sartorio, il Sacello ai Caduti durante la I Guerra Mondiale, la Cappella Guglielmi, il Sepolcreto dei pompieri, il monumento di Ettore Ferrari ad Achille e Ferdinando Porta, fino al cimitero ebraico. La visita guidata è gratuita, durerà circa un’ora e mezza e non ha bisogno di prenotazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA