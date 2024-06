Vita – Con ‘Pro Life’ domani attesi a migliaia a Roma, per manifestare contro l’aborto e per il sostegno alla natalità

“Ci siamo! È tutto pronto per domani, sabato 22 giugno, per ‘Scegliamo la Vita’, la Manifestazione Nazionale a cui aderiscono oltre 120 associazioni che porterà per le strade di Roma migliaia di famiglie e cittadini da tutta Italia, che sfileranno in corteo per celebrare la dignità della vita umana e la sua tutela in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale. La vita, la natalità e le colonizzazioni ideologiche gender sono entrate nell’agenda politica, tanto da aver condizionato anche i lavori del G7”. Domani la manifestazione Pro Life a Roma, il portavoce: “Chiederemo nuovamente che la nostra Nazione torni a scommettere sul valore della vita e della famiglia” Non nasconde i toni entusiastici Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della Manifestazione ‘Pro Life’, che partirà domani, alle ore 14, da Piazza della Repubblica per poi concludersi, dopo un corteo, in via dei Fori Imperiali. “Già con il Family Day del 2015 – continua Gandolfini – avevamo previsto che la famiglia e il tessuto sociale italiano avrebbero dovuto affrontare queste sfide. Con la manifestazione di domani chiederemo nuovamente che la nostra Nazione torni a scommettere sul valore della vita e della famiglia, con buona pace di coloro che esaltano la cultura della morte e dell’individualismo, così un giorno, finalmente, aborto, suicidio assistito ed eutanasia potranno diventare qualcosa di impensabile”. Domani la manifestazione Pro Life a Roma, il portavoce: “Invaderemo le strade della Capitale con gioia, felicità, coraggio, per testimoniare la bellezza della famiglia, aperta alla Vita” Dunque, promette ancora il portavoce, “Invaderemo le strade della Capitale con gioia, felicità, coraggio, per testimoniare la bellezza della famiglia, aperta alla Vita, vera speranza del nostro Paese. Chiederemo a Governo, partiti tutti, istituzioni e amministrazioni locali, nessuno escluso, di avere d’ora in poi uno sguardo privilegiato su famiglie, bambini, anziani, giovani coppie e naturalmente sulle donne, troppo spesso discriminate perché mamme, o abbandonate alla solitudine e all’aborto difronte a gravidanze inaspettate o difficili”. Domani la manifestazione Pro Life a Roma, il portavoce: “Sarà una grande festa, anche quest’anno arricchita da testimonianze di speranza di esperienze personali e familiari” “Insomma – aggiunge l’altra portavoce dell’evento, Maria Rachele Ruiu – sarà una grande festa, anche quest’anno arricchita da testimonianze di speranza di esperienze personali e familiari di chi ha accolto nuove vite nascenti o non si è arreso alla cultura dello scarto come l’influencer, speaker motivazionale e fondatore dell’Asd Roma Calcio Amputati Arturo Mariani e dalla presenza della rock band ‘The Sun’, per ricordare che non solo è urgente, ma anche conveniente e bellissimo scegliere la Vita!”. Domani la manifestazione Pro Life a Roma, la ‘benedizione del Papa: “sulla vita umana non si fanno compromessi!”, ed esorta “Ad andare avanti con coraggio nonostante ogni avversità” La Manifestazione ha già ricevuto l’apprezzamento di Papa Francesco, che in un messaggio inviato agli organizzatori ha affermato che “sulla vita umana non si fanno compromessi!”, esortando tutti i partecipanti ad “andare avanti con coraggio nonostante ogni avversità”, poiché, ha scritto il Pontefice, “la posta in gioco, cioè la dignità assoluta della Vita umana, dono di Dio Creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni”. Max