Vita, Cuore, battito: serata da ridere su Rai2 con gli Arteteca oggi 26 Maggio 2020

Una serata all’insegna del buonumore e delle risate genuine sul Rai2 questa sera, in prime time, 26 maggio 2020. Arriva infatti alle 21,20 “Vita, Cuore, battito” con gli Arteteca, una commedia con il duo comico napoletano che promette di intrattenere gli italiani con momenti di ilarità e spensieratezza.

Una scelta, quella di Rai2, che va nel solco di quanto già più volte cavalcato in questi giorni, anzi serate da prime time nei tempi del coronavirus: con l’informazione spesso ritagliata per Rai3 e i programmi di riferimento inseriti su Rai1, spesso rai2 si è ritagliata un focus di relax e spensieratezza connesso, sovente, ad una cornice tutta partenopea.

Vita, Cuore, battito: serata da ridere su Rai2 con gli Arteteca, ecco cosa succederà

Gli Arteteca, il duo comico apprezzato dal pubblico di Made in Sud, è protagonista della prima serata di Rai2, martedì 26 Maggio, alle 21.20, con il film “Vita, cuore, battito”.

La commedia, ambientata a Napoli, vede il racconto della storia Enzo e Monica, due fidanzati trentenni della periferia partenopea con una vita di routine e semplici soddisfazioni. Enzo fa il commesso in un negozio di abbigliamento giovanile e riesce a mantenere il suo posto per pietà del datore di lavoro. Monica, invece, è parrucchiera ed estetista. Ma un giorno, la svolta: Enzo, insieme al suo datore di lavoro, vince un terno al lotto clandestino.

Il premio però non sarà liquidato tutto in denaro: una parte della vincita verrà saldata sotto forma di viaggio culturale. La giovane coppia partirà, tra mille comiche vicissitudini, per una vacanza in Spagna.