’Vita Mala’ – Il Campidoglio smorza le polemiche: “E’ un’evidente fake la residenza anagrafica a via Petroselli. Avviate verifiche interne”

Manco fosse stato il primo aprile, per un’intera giornata, una notizia di per se già abbastanza ‘stramba’, ha letteralmente monopolizzato gran parte dei media capitolini, rilanciando quella che poi, come rimarcato dal Campidoglio attraverso un comunicato ufficiale, altro non era che l’ennesima fake.

’Vita Mala’, il Campidoglio scrive ai media: “Un’evidente fake, come si evince dalla documentazione, che non corrispondente a quella in uso presso Roma Capitale, e che riporta diverse anomalie nell’intestazione”

“La pratica di residenza presentata a nome di Vita Mala – spiega la nota stampa stilata dal Campidoglio – è una evidente fake, come si evince dalla documentazione non corrispondente a quella in uso presso Roma Capitale e che riporta diverse anomalie nell’intestazione, nell’assenza del certificato di postazione effettivamente collegato ad un ufficiale di anagrafe e, soprattutto, nell’assenza della firma dell’impiegato richiedente l’accertamento”.

’Vita Mala’, il Campidoglio scrive ai media: “Gli uffici dell’Anagrafe centrale di via Petroselli, non sono deputati alla gestione delle residenze, di competenza esclusiva dei servizi anagrafici municipali”

Inoltre, tengono ancora a rimarcare dal Comune della Capitale, rispetto a ‘Mala Vita’ che, oltre ‘ad esistere’, risiederebbe addirittura all’interno degli uffici comunali di via Petroselli, “Gli uffici dell’Anagrafe centrale di via Petroselli 50, non sono deputati alla gestione delle residenze, di competenza esclusiva dei servizi anagrafici municipali”. Quindi, conclude la nota del Campidoglio Sulla questione sono state avviate le verifiche interne per ricostruire la dinamica degli eventi e valutare le eventuali iniziative da porre in essere a tutela dell’Amministrazione Capitolina“.

Max