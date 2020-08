Vite al limite, oggi 1 agosto 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite, oggi 1 Agosto 2020 su Real Time torna con una nuova serie di appuntamenti sempre con il dottor Now, protagonista, impegnato come di consueto, nel corso di Vite al limite, a provare a risolvere i problemi dell’obesità dei pazienti.

Il noto reality, già da 8 stagioni racconta le vicende di sovrappeso dei pazienti, oggi proverà a risolvere i problemi di tante persone accorse dal dottor Now con speranza di una sterzata alla loro vita. Il programma mira a mettere in esame le difficoltà di salute dei pazienti che si presentano presso il centro medico del dottor Now. Il dottor Nowzaradan, a capo della clinica in cui vengono proposte le procedure mediche del caso.

Ma nella puntata di oggi, quella del 1 Agosto 2020 che cosa succederà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time Vite al Limite? Qual è il canale, e c’è la possibilità di vedere repliche o in streaming? Andiamo a scoprire tutto su Vite al limite ed alle puntate di oggi 1 Agosto 2020.

Vite al limite, oggi 1 Agosto 2020 su Real Time: orario e protagonista

Alle 21:30 di oggi Vite al limite parla di Seana. A 23 anni, Seana pesa più di 300 chili, vive a casa di sua madre, è depressa e ansiosa. Il dottor Now le darà gli strumenti di cui ha bisogno per salvare la sua vita.

23:20 Vite al limite – Brianna

Pesa circa 300 chili, Brianne e deve perdere peso per salvarsi la vita. Ma la donna affronta uno shock quando lo stato di salute di suo marito peggiora d’improvviso.

01:00 Vite al limite – Octavia

In piena notte ecco invece il caso di Octavia che è costretta a stare a letto da circa un anno e ha bisogno di aiuto. Con il suo migliore amico ad incoraggiare le sue cattive abitudini, dovrà scegliere tra lui e una nuova vita.

Il dottor Now come da abitudine e per deontologia professionale proverà a usare tutti i metodi possibili e corretti per aiutare i pazienti a dare una sterzata alla loro vita, spesso con profonda chiarezza e sincerità.

Senza giri di parole il dottor Nowzaradan, fa capire ai pazienti che si tratta della loro salute, e che non superare i problemi dell’obesità significa mettere a rischio la loro vita.

Vite al limite: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite viene messo in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima tv il lunedì alle 21,10. Le repliche sono messe in palistesto il mercoledì e il sabato, giornate in cui vengono riprese appunto le puntate delle edizioni precedenti.

Tutte le puntate di Vite al Limite sono anche in streaming su Dplay, dove si possono vedere appena dopo essere andate in onda. Tutto il programma si incentra come abbiamo detto sui pazienti e sul dottor Younan Nowzaradan. Il dottore è nato in Iran l’11 ottobre del 1944 e amministra la sua clinica a Houston, Texas.

C’è poi anche anche un altro programma, gemello: si tratta di uno spin off Vite al limite e poi, che si basa sul racconto della fase successiva alla terapia, e su come è proseguita la vita dei protagonisti del percorso di dimagrimento, tra chi ha superato il problema, riuscendo a mantenersi in forma e chi invece non ci è riuscito.

