Vite al limite, oggi 13 Luglio 2020 su Real Time: chi è oggi il paziente del dottor Now, orario, canale e dove guardare le repliche

Come da tradizione si rinnova anche oggi su Real Time uno degli appuntamenti più seguiti e in crescita di consensi, vale a dire il programma Vite al limite, noto e popolare reality che conta già 8 stagioni e che si incentra, come ben sanno i fan, sul racconto dei problemi di sovrappeso e obesità a dir poco accentuata dei pazienti del celebre dottor Now.

L’obiettivo del programma è mostrare le difficoltà di vita, e in primis di salute, dei pazienti e del modo in cui, dopo tanta sofferenza, essi scelgano di seguire un percorso di ‘rinascita’, da questo punto di vista, grazie alle indicazioni del dottor Now. I pazienti, diversi dei quali in una condizione di sovrappeso decisamente preoccupante, mettono dunque la loro salute e la loro speranza tra le mani sapienti del dottor Nowzaradan, titolare della clinica in cui vengono realizzate le procedure mediche del caso.

Ma nella puntata odierna, quella del 13 Luglio 2020 che cosa accadrà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time dunque Vite al Limite? Qual è il canale, e esistono repliche o passaggi in streaming? Andiamo a rispondere a tutte queste domande relative a Vite al limite ed alla puntata odierna.

Vite al limite, oggi 13 Luglio 2020 su Real Time: ore 21,20 protagonista Megan

Oggi 13 luglio 2020, a partire dalle 21:20 in prima serata dunque ritorna Vite al limite e la protagonista è una giovane di nome Megan. La statunitense Megan ha 24 anni, e pesa quasi 300 chili: abita con sua madre ed ha una gran voglia di rimettersi in carreggiata. La giovane deve andare a Houston per incontrare il dottor Now e provare a rimettere ordine alle sue abitudini alimentari. Riuscirà la protagonista della puntata di Vite al limite ad avere la forza di volontà, di salute e di costanza per superare i suoi problemi fisici?

Il dottor Now la seguirà, come fa naturalmente con tutti i suoi pazienti, con la massima dedizione e attenzione, provando a ‘cucire’ intorno a lei, come ad ogni paziente, il miglior percorso possibile per restituirle il sorriso.

Il programma del resto si occupa di raccontare a ogni livello la storia di tutti i pazienti del dottore che lottano con l’obesità grave: ognuno di loro, senza remore, parla della propria vita, i loro modi di affrontare i problemi del quotidiano e le ragioni alla base della malattia e della voglia di uscirne. Il protagonista è ovviamente lui, il noto dottor Nowzaradan, capo della clinica in cui vengono messi in piedi interventi e/o i trattamenti per superare i problemi dell’obesità.

Vite al limite: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite viene trasmesso su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima tv il lunedì alle 21,10. Le repliche sono collocate in palisteto il mercoledì e il sabato, giornate in cui vengono ripresentate appunto le puntate delle edizioni precedenti.

Tutte le puntate di Vite al Limite sono visibili anche in streaming su Dplay, dove si possono trovare dopo essere andate in onda. Tutto il programma naturalmente si focalizza oltre che sui pazienti anche sulla figura del dottor Younan Nowzaradan. Ma chi è il famoso medico? Il dottore è nato in Iran l’11 ottobre del 1944 e gestisce la sua clinica a Houston, Texas.

Oltre a Vite al limite, c’è anche lo spin off Vite al limite e poi, che si concentra sul racconto della fase successiva alla terapia, ovvero sul capire come è proseguita la vita di diversi protagonisti del percorso di dimagrimento, fra chi ha superato il problema, riuscendo a mantenersi in forma e chi invece è ricaduto nel tunnel dell’obesità.