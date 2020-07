Vite al limite, oggi 20 Luglio 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardare le repliche

Seguito sempre con grande attenzione, emozione e con un interesse anche da parte della critica televisiva, anche oggi 20 Luglio 2020 su Real Time fa ritorno uno degli appuntamenti più popolari, vale a dire il programma Vite al limite, il famoso reality basato sui difficili problemi dell’obesità che è già ad 8 stagioni racconta le vicende di sofferenza di sovrappeso dei pazienti del famoso dottor Now.

Lo scopo del programma è mostrare le difficoltà di vita, e di salute, dei pazienti che si recano presso il centro medico del dottor Now, la cui competenza è rinomata: è a lui che tantissimi americani affidano la propria salute. Il dottor Nowzaradan, come sanno i fan del programma è a caso della clinica in cui vengono condotte le procedure mediche del caso.

Ma nella puntata di oggi, quella del 20 Luglio 2020 che cosa succederà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time Vite al Limite? Qual è il canale, e c’è la possibilità di vedere repliche o in streaming? Andiamo a scoprire tutto su Vite al limite ed alle puntate di oggi 20 luglio 2020.

Vite al limite, oggi 20 Luglio 2020 su Real Time: orario e protagonista

Oggi alle 21:20 Vite al limite va in onda con una puntata tutta incentrata sulla vicenda di Ashley. Come racconta il programma oggi, 24 anni, trova conforto solo nel cibo e nelle amicizie finte. Ma la donna sa che non può dire bugie al dottor Now come fa con gli altri. E che ha un unica chance di guarire: seguire le sue indicazioni.

Dunque a Vite al limite la protagonista della prima puntata è proprio una sofferente Ashley. Verrà seguito il percorso di una giovane con un peso fin troppo eccessivo, che però ha deciso di perdere peso soprattutto per sopravvivere.

Non è la prima volta certo che il programma si focalizza sulle vicende di giovani donne, o giovani uomini che, sotto i trent’anni, arrivano a pesare evidentemente troppo: intorno a 300 kg con una serie di conseguenze patologiche importanti. In tutti i casi, dalla sua clinica di Houston il dottor Now fa di tutto per far cambiare le abitudini alimentari ai pazienti, prima di poter procedere con terapie e interventi che, spesso, coe dice il nome del programma, sono appunto al limite.

Il dottor Now come da copione segue i suoi pazienti, con la massima abnegazione provando ove possibile di usare metodi di chiarezza e anche ludicità nell’affrontare il problema. Il programma del resto si incentra su questo: raccontare a ogni livello la storia dei pazienti del dottore che lottano duramente con l’obesità grave. E lui, il noto dottor Nowzaradan, capo della clinica in cui sono realizzati interventi e i trattamenti per recuperare un peso accettabile sul fronte della salute, e superare i problemi dell’obesità.

Vite al limite: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite viene messo in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima tv il lunedì alle 21,10. Le repliche sono messe in palistesto il mercoledì e il sabato, giornate in cui vengono riprese appunto le puntate delle edizioni precedenti.

Tutte le puntate di Vite al Limite sono presenti in streaming su Dplay, dove si possono vedere dopo essere andate in onda. Tutto il programma si focalizza oltre che sui pazienti anche sulla figura del dottor Younan Nowzaradan. Ma chi è il medico? Il dottore è nato in Iran l’11 ottobre del 1944 e amministra la sua clinica a Houston, Texas.

Oltre a Vite al limite, c’è poi uno spin off Vite al limite e poi, che si concentra sul racconto della fase successiva alla terapia, e su come è andata avanti la vita dei protagonisti del percorso di dimagrimento, tra chi ha superato il problema, riuscendo a mantenersi in forma e chi invece non ci è riuscito.

