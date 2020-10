Vite al limite, oggi 5 Ottobre 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardare le puntate

Vite al limite, oggi 5 ottobre 2020 su Real Time fa ritorno come ormai da abitudine, per l’entusiasmo dei suoi diversi fan, con una nuova serie di appuntamenti tra di loro, peraltro, diversificati, e sempre con il dottor Now al centro della scena, impegnato come di norma, nel corso di Vite al limite, a tentare di tutto pur di risolvere i problemi dell’obesità dei pazienti.

Nella puntata di oggi, quella del 5 ottobre 2020 che cosa accadrà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time Vite al Limite? Qual è il canale, e c’è la possibilità di vedere repliche o in streaming? Andiamo a scoprire tutto su Vite al limite ed alle puntate di oggi 5 ottobre 2020.

Vite al limite, oggi 5 ottobre 2020 su Real Time: orario e protagonista

Ecco cosa vedremo oggi.

21:20 Vite al limite: e poi

Grande famiglia

I fratelli Roshanda, Brandie e Clarence, messi insieme pesano più di una tonnellata. I tre hanno deciso di perdere peso. Ma hanno fatto qualche progresso dopo l’intervento?

23:00 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Giuseppe

Dopo la morte prematura della madre, Giuseppe ha vissuto in simbiosi con la nonna che ha colmato il suo grande vuoto attraverso il cibo. Ora però pesa 252 kg ed è in serio pericolo.

00:00 Vite al limite

Ashley

Pesando circa 300 chili, Ashley vuole disperatamente salvare la sua vita e il matrimonio con suo marito David. L’operazione per perdere peso le darà questa possibilità?

01:45 Vite al limite

Erica

Erica, 44 anni, si affida al cibo quando affronta le avversità e dopo che un’operazione per perdere peso non ha avuto successo. Riuscirà ad avere il supporto di cui ha bisogno per cambiare le sue abitudini?

Vite al limite: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite viene messo in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima tv il lunedì alle 21,10. Le repliche sono messe in palistesto il mercoledì e il sabato, giornate in cui vengono riprese appunto le puntate delle edizioni precedenti.

Tutte le puntate di Vite al Limite sono anche in streaming su Dplay, dove si possono vedere appena dopo essere andate in onda. Tutto il programma si incentra come abbiamo detto sui pazienti e sul dottor Younan Nowzaradan. Il dottore è nato in Iran l’11 ottobre del 1944 e amministra la sua clinica a Houston, Texas.

C’è poi anche anche un altro programma, gemello: si tratta di uno spin off Vite al limite e poi, che si basa sul racconto della fase successiva alla terapia, e su come è proseguita la vita dei protagonisti del percorso di dimagrimento, tra chi ha superato il problema, riuscendo a mantenersi in forma e chi invece non ci è riuscito.

