Vite al limite, oggi 7 Ottobre 2020 su Real Time: chi sono i pazienti del dottor Now, orario, canale e dove guardare le puntate

Vite al limite, oggi 7 ottobre 2020 su Real Time fa ritorno come ormai da abitudine, per l’entusiasmo dei suoi diversi fan, con una nuova serie di appuntamenti tra di loro, peraltro, diversificati, e sempre con il dottor Now al centro della scena, impegnato come di norma, nel corso di Vite al limite, a tentare di tutto pur di risolvere i problemi dell’obesità dei pazienti.

Nella puntata di oggi, quella del 7 ottobre 2020 che cosa accadrà? Chi sarà il protagonista? E a che ora va in onda oggi su Real Time Vite al Limite? Qual è il canale, e c’è la possibilità di vedere repliche o in streaming? Andiamo a scoprire tutto su Vite al limite ed alle puntate di oggi 7 ottobre 2020.

Vite al limite, oggi 7 ottobre 2020 su Real Time: orario e protagonista

Ecco cosa vedremo oggi.

21:20 Vite al limite

Rena e Lee

Da quando si sono incontrati al centro bariatrico nel 2006, Lee e Rena hanno messo su molto peso. La coppia fa un secondo tentativo per salvare le loro vite.

23:05 Vite al limite

Janine

L’obesità estrema di Janine l’ha lasciata quasi impossibilitata a muoversi. Dovrà superare il dolore fisico ed emotivo se vorrà avere di nuovo una vita normale.

00:55 Vite al limite

Brandi e Kandi

I gemelli 29enni Brandi e Kandi si riavvicinano dopo un’infanzia traumatica, vedendo nel cibo una salvezza. Ma dopo aver perso peso, li aspettano nuove sfide.

Vite al limite: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Vite al limite viene messo in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, in prima tv il lunedì alle 21,10. Le repliche sono messe in palistesto il mercoledì e il sabato, giornate in cui vengono riprese appunto le puntate delle edizioni precedenti.

Tutte le puntate di Vite al Limite sono anche in streaming su Dplay, dove si possono vedere appena dopo essere andate in onda. Tutto il programma si incentra come abbiamo detto sui pazienti e sul dottor Younan Nowzaradan. Il dottore è nato in Iran l’11 ottobre del 1944 e amministra la sua clinica a Houston, Texas.

C’è poi anche anche un altro programma, gemello: si tratta di uno spin off Vite al limite e poi, che si basa sul racconto della fase successiva alla terapia, e su come è proseguita la vita dei protagonisti del percorso di dimagrimento, tra chi ha superato il problema, riuscendo a mantenersi in forma e chi invece non ci è riuscito.

