Vite al limite, Steven Assanti: pesava 370 kg, ecco come è ora

Vite al limite è uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni, merito dell’ormai celebre dottor Nowzaradan, diventato un vero personaggio-meme, e delle storie di persone che affrontano la battaglia contro l’obesità.

Uno degli aspetti che incuriosiscono maggiormente gli spettatori è sicuramente il numero di kg che i partecipanti al programma perdono e, soprattutto, se riescono a mantenere il proprio peso a distanza di anni, dopo il percorso in clinica.

Una delle storie che hanno appassionato tante persone è quella di Steven Assanti, che pesava la bellezza di 370 chili prima di approdare sotto l’ala del dottor Nowzaradan. Che fine ha fatto Steven Assanti, com’è adesso e quanto pesa ora?

Steven Assanti, chi è e che fine ha fatto il ragazzo di Vite al limite che pesava 370. Ecco com’è adesso e quanto è dimagrito

Dipendente, dal cibo, Steven è arrivato in clinica in condizioni disperate: un problema condiviso anche con suo fratello, che però pesava 100 kg in meno.

Come spesso accade in questi casi, l’obesità di Steven è stata determinata direttamente da un’infanzia traumatica. Il padre ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per salvare i figli da un percorso che li avrebbe portati alla morte.

Per i curiosi e quelli che si sono affezionati a Steven, può essere interessante sapere che il ragazzo sta bene e si è completamente trasformato. Da 370 kg, ora Steven Assanti è riuscito ad arrivare al peso di circa 90 kg! Un risultato eccellente, considerando le premesse.

Oggi Steven è felice e sui social mostra il suo amore: ha sposato la sua fidanzata Stephanie Sanger con cui è andato a vivere nel Rhode Island.