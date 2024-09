Viterbo, al via ‘l’Alvaro-Bigiaretti 2024’: i premiati

Si apre la decima edizione del Premio Alvaro-Bigiaretti a Vallerano (Viterbo), un appuntamento che rende omaggio a due giganti della letteratura italiana del Novecento: Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti. L’evento inaugurale, previsto per venerdì 27 settembre alle ore 18 nella suggestiva cornice di piazza dell’Oratorio – con la possibilità di spostarsi nel Palazzo della Cultura Alvaro-Bigiaretti in caso di maltempo – sarà un’occasione per riflettere sul tema del viaggio, elemento centrale delle opere di entrambi gli autori, con un incontro dal titolo “Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti, storie di viaggi e di ritorni”.

La serata vedrà protagonista l’attore e regista Francesco Montanari, celebre per il suo ruolo ne Il Libanese nella serie televisiva ‘Romanzo Criminale’ e per la sua capacità di interpretare personaggi profondamente complessi. Montanari darà voce ad alcuni brani selezionati sul tema del viaggio, tratti dalle opere di Alvaro e Bigiaretti, offrendo al pubblico un percorso attraverso l’inquietudine, la ricerca di sé e il ritorno, tematiche chiave nella letteratura dei due autori.

Dopo la lettura, Montanari dialogherà con Raffaello Fusaro, regista e sceneggiatore noto per i suoi lavori nel campo dei documentari e cortometraggi, in cui esplora con delicatezza le sfumature culturali e sociali del nostro tempo. Sarà un confronto che metterà in luce il significato profondo del viaggio, non solo fisico, ma anche interiore, come metafora della vita e delle scoperte personali.

Il Premio Alvaro-Bigiaretti, nato per onorare e tramandare l’eredità letteraria di questi due grandi autori, è oggi presieduto da Giorgio Nisini e si concluderà con la cerimonia di premiazione sabato 28 settembre alle 11:00. In questa occasione, la Menzione Speciale della Giuria Scientifica sarà conferita a Francesco Pecoraro per il suo romanzo Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie), un’opera che esplora con grande acume i temi della memoria e dell’identità.

Il prestigioso Premio Alvaro-Bigiaretti 2024 andrà invece a Tommaso Giartosio per il suo libro Tutto quello che non abbiamo visto (Einaudi), un’opera intensa che affronta in maniera profonda e toccante le dinamiche della memoria e dell’assenza, consolidando Giartosio come una delle voci più rilevanti della narrativa contemporanea.