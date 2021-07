Viterbo, cancellata festa di Santa Rosa a causa del covid

A Viterbo il covid cancella la festa di Santa Rosa: Niente trasporto il 3 settembre. E dopo l’annuncio del sindaco in Consiglio, divampano proteste e polemiche.

Per il secondo anno consecutivo il Trasporto della Macchina di Santa Rosa dunque non si farà. Il sindaco Arena lo ha ufficializzato durante il Consiglio comunale di martedì scorso 20 luglio a fronte dell’aumento dei contagi per effetto della variante Delta. Il tutto, nonostante la scelta di rimettersi per la decisione finale, ad un super comitato per l’ordine e la sicurezza alla presenza di un generale indicato dal commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

Nel merito, il prefetto Giovanni Bruno, rigetta la palla ad Arena. “Il comitato è pronto a riunirsi in qualsiasi momento, ma prima va presa una decisione ‘politica’ e spetta al sindaco”.

Il quale salvo ripensamenti, la sua scelta l’ha fatta. Seguiranno incontri e si fa largo l’ipotesi di un’esposizione sul sagrato della basilica di Santa Rosa, l’unico punto dove la Macchina può essere agganciata ai tiranti senza il rischio di vederla abbattere dal vento; o un Trasporto straordinario quando le condizioni saranno più favorevoli. Il tempo stringe: al 30 Luglio la decisione finale.