Viterbo, no alla processione di Santa Rosa: ma la macchina ci sarà

Ora è ufficiale: a Viterbo è stata annullata la processione di Santa Rosa: ma la ‘macchina’ sarà esposta. Dunque il trasporto del cuore di Santa Rosa il 3 settembre non ci sarà. «Abbiamo deciso di montare la Macchina – dice il sindaco Giovanni Arena – faremo una commissione ordine e sicurezza per individuare il luogo migliore».

Il sagrato della basilica era un’ipotesi bocciata dal prefetto, le alternative restano gpiazza Verdi o piazza del Plebiscito. Tutto dipende dal piano di sicurezza. Per evitare assembramenti “la terremo per un periodo più lungo del solito” afferma il sindaco “e onoreremo la Santa per dare un segnale di vicinanza della città». Quanto alla spesa, il preventivo sarebbe di circa 30 mila euro.

Niente processione, però. Troppo rischioso e complicato.

Sulla fiera di Santa Rosa polemiche di Anva Confesercenti per la scelta del Poggino. Avrebbero preferito il centro storico, con accesso tramite green pass. “E’ impensabile, non è come un piccolo mercatino, non si passa, si sta a un millimetro», chiarisce Arena.

Problematiche organizzative, di sicurezza e rischi covid dunque adombrano gli eventi di Santa Rosa, per un 3 Settembre diverso ma comunque, un segnale di ripresa oltre che di speranza per tutta la comunità.